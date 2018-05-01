Доллар снова дороже 8 грн. Что дальше?..

То, о чем там много говорили и спорили, свершилось. По результатам торгов на межбанке 12 мая т.г. курс доллара превысил отметку 8 гривень. Это является самым активным психологическим фактором, который, безусловно, отразится на украинском валютном рынке.

Рост курса доллара в мае выглядит, по крайней мере, странным. Май никогда не характеризовался повышенным спросом на валюту, скорее, наоборот. В этом месяце деловая активность начинает снижаться, так как бизнес готовится к летнему затишью. Поэтому и спрос на валюту невысокий. Даже в 2009 году, когда в результате кризиса спрос на валюту превышал предложение, в мае курс снижался (к примеру, 5 мая 2009 года курс доллара был 7,94 грн., а уже 12 мая - 7,81 грн.). Аналогичная ситуация наблюдалась и в мае 2010 года. Медленно, но гривня укреплялась, а не девальвировала. Теперь ситуация коренным образом изменилась…

Что спровоцировало рост доллара?..

Прежде всего, рост курса доллара вызван повышенным спросом на наличную валюту. Согласно официальным данным НБУ, за январь-апрель т.г. наличной валюты было куплено на 3,3 млрд. долл. больше, чем продано. За аналогичный период 2010-го данный показатель был на уровне 1,7 млрд. долл. Да же в кризисном 2009 году он составил 2,8 млрд. долл. А вот в январе-апреле 2005 года было продано наличной валюты на 158 млн. долл. больше, чем куплено. Сейчас налицо явный ажиотаж. При чем, скорее всего, он продолжится. Мнения по этому поводу экспертов разделились. Некоторые считают, что наличную валюту скупают физлица для погашения кредитов и размещения ее на депозитах. Возможно, но тогда не понятно, где население берет излишек гривни…

Ряд специалистов считает, что спрос на наличную валюту формирует «неофициальная экономика», где большая часть торговых операций финансируется за счет именно налички. Так или иначе, но в целом спрос явно не учитывался при формировании валютной политики страны.

Внешняя торговля продолжает оставаться дефицитной. По итогам первого квартала, дефицит внешней торговли Украины составил 1,5 млрд. долл. Только в январе 2011 года внешняя торговля была профицитной - 152 млн. долл., но уже в феврале-марте профицит был израсходован. И это только начало года! Теперь же, когда в очередной раз выросли цены на нефть и природный газ, дефицит будет только набирать обороты. Скорее всего, на конец года дефицит внешней торговли будет на уровне 5-6 млрд. долл. Эту валюту необходимо заполучить, чтобы профинансировать внешнее закупки, того же природного газа, цена на который, как прогнозируют в Кабмине, повысится до 400 долл.

В докризисный период Украина имела стабильный приток валюты в виде прямых инвестиций. В 2008 году их сумма составила почти 10 млрд. долл., в 2007 году - более 9 млрд. долл., а в 2005 году – свыше 7 млрд. долл. По итогам первого квартала 2011 года сальдо сумм прямых иностранных инвестиций составило лишь 770 млн. долл. За аналогичный период 2008-го - более 2,4 млрд. долл. Зарубежные инвесторы явно не спешат вкладывать деньги в Украину. Как результат - не хватает притока валюты для расчетов по импортным поставкам.

«Завис в воздухе» и очередной транш Международного валютного фонда в размере почти 1,5 млрд. долл. С решением по этому поводу, которое откладывается с марта т.г., МВФ обещал разобраться к 15 июня. Но, судя по принципиальным расхождениям относительно выполнения пунктов меморандума о сотрудничестве, «разборки» продолжатся. На первый взгляд, может показаться, что кредиты Фонда Украине больше не нужны, и не стоит драматизировать. Но в данной ситуации важны не столько кредиты, сколько само сотрудничество. По итогам первого квартала 2011 года, сальдо долговых обязательств Украины перед нерезидентами оказалось отрицательным - 372 млн. долл. Более-менее удачно размещаются государственные еврооблигации или еврооблигации госбанков и структур, но частный бизнес пока не может похвастаться значительным успехом по привлечению долговых средств из-за рубежа. Во многом это связано с действиями Фонда.

Если ли выход из данной ситуации?..

На текущий момент НБУ располагает золотовалютными резервами в размере почти 38 млрд. долл., с учетом кредитов МВФ. Скорее всего, регулятор продаст часть этой валюты и тем самым удовлетворит спрос на рынке, что вернет курс на уровень ниже 8 грн. Нацбанк уже не раз демонстрировал, что в такой способ может снять девальвационное давление.

Не исключено, что НБУ не выйдет на межбанк с интервенцией, продолжит сохранять объемы резервов. Такое развитие событий возможно при отсутствии прогресса в переговорах с МВФ. Тогда к концу года спрос еще вырастит, да и валюты для удержания курса понадобится значительно больше. В ближайшие дни все прояснится. Если НБУ не выйдет на межбанк, значит, принято решение девальвировать гривню. Хотя летом возможен временный откат курса до уровня ниже 8 грн. даже без помощи регулятора, но это будет пауза перед рывком вверх.

Можно снизить фискальное давление на рынок и тогда спрос на наличную валюту будет падать. Но такой маневр не даст быстрого эффекта. В любом случае, уже к осени скупка налички активность будет терять.

Более сложно изменить структуру внешней торговли Украины. На текущий момент реально только одно - создать нормальные условия для экспорта продуктов питания. На мировом рынке продовольствие - тема номер один, а для нас - шанс сократить дефицит внешней торговли.

Но главное на текущий момент – продолжение сотрудничества с МВФ. От этого будет завесить многое на валютном рынке.

Александр Охрименко, председатель Наблюдательного совета банка «Центр» (для УНИАН)