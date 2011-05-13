Счетная палата считает работу АМКУ недостаточно эффективной

Работа Антимонопольного комитета Украины по обеспечению государственной защиты конкуренции в предпринимательской деятельности и в сфере государственных закупок является недостаточно эффективной.

Как сообщили УНИАН в Счетной палате, к таким выводам аудиторы палаты пришли, проанализировав отчет АМКУ за 2010 год.

"Целостная система противодействия монопольным проявлениям и их предупреждения в сфере экономической конкуренции в Украине так и не создана", - отмечается в выводах Счетной палаты. По мнению ее аудиторов, Антимонопольный комитет не проводил систематизацию и мониторинг нарушений на товарных рынках по отраслевому принципу, не осуществлял анализ конкурентного положения субъектов хозяйствования, не исследовал вопрос монопольных (доминирующих) и олигополистических новообразований. "Как следствие, Украина по итогам 2010 года в общем рейтинге конкурентоспособности заняла 89 место среди 139 стран, потеряв 7 позиций по сравнению с предыдущим кризисным годом", - отметили в Счетной палате.

В Счетной палате считают, что работа АМКУ не имеет решающего влияния на устранение причин системных нарушений законодательства о защите экономической конкуренции на потребительских рынках товаров и услуг, что и привело к стремительному росту цен в течение 2010 года.

К тому же, специалисты Счетной палаты отметили, что процедура наложения штрафов Антимонопольным комитетом Украины является непрозрачной.

По информации Счетной палаты, применяя незначительные по размерам штрафные санкции без сравнения с полученной нарушителями антимонопольного законодательства выгодой от осуществления незаконной антиконкурентной деятельности, Комитет в 2010 г. наложил штрафы на общую сумму 27,1 млн. грн., что в 10,7 раза меньше, чем в 2009 г.

Так, отмечают в Счетной палате, за необоснованное повышение цен на бензин и дизельное топливо на 5 предприятий-операторов на рынке нефтепродуктов был наложен штраф в сумме 139 тыс. грн, фактически - по 27,8 тыс. грн. с каждой фирмы. "Определение подобных размеров штрафов является необоснованным, более того - такие мизерные взыскания не способствуют эффективному предотвращению злоупотреблений на рынках с миллионными прибылями", - отмечают в своих выводах специалисты Счетной палаты.

По мнению представителей Счетной палаты, как показал проведенный анализ отчета АМКУ, в течение 2010 г. Комитет не выполнял основную задачу и в сфере государственных закупок. "Проблемы защиты конкуренции при госзакупках решаются неэффективно. Не осуществляется контроль над производителями, которые используют свое монопольное положение в секторе государственного рынка, в частности относительно установления монопольных (необоснованных) цен, продолжаются нарушения принципов конкуренции и злоупотребления в данной сфере", - отмечает в своих выводах Счетная палата.