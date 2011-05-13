Счетная палата оценивает рост ВВП в первом квартале на уровне 5,7%

По расчетам Счетной Палаты Украины, рост валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в I квартале 2011 года составил 5,7%.

"Выполнение государственного бюджета в первом квартале текущего года осуществлялось в условиях оживления экономики. Прирост реального ВВП, по экспертной оценке Счетной палаты, составлял 5,7%", - говорится в выводах Счетной палаты о выполнении Госбюджета Украины в I квартале 2011 года, которые обнародованы на сайте Ведомства.

При этом отмечается, что рост экономической активности не сопровождался соответствующим улучшением состояния рынка труда: количество зарегистрированных безработных за январь-март возросло на 12,6%.

"Усилилась напряженность на рынке труда. Количество официально зарегистрированных безработных, по методологии Государственной службы статистики, за январь-март возросло на 12,6% и к 1 апреля составило почти 614 тыс. человек", - отмечает Счетная палата.

Авансовые платежи в государственный бюджет налогов и сборов (обязательных платежей), которые были осуществлены субъектами хозяйствования, по сравнению с началом года выросли на 1 млрд. 38,4 млн. грн., или 10,1%, и на 1 апреля составляли 11 млрд. 282,1 млн. грн.

"В течение января-марта текущего года остатки невозмещенного плательщикам НДС выросли на 213,2 млн. грн., или 1,7%, и на 1 апреля составляли 12 млрд. 634,2 млн. грн. При этом сумма НДС, невозмещенного на счета плательщиков в установленный Налоговым кодексом срок, которая является задолженностью бюджета, составляла 1 млрд. 365,3 млн. грн. по сравнению с 2,3 млн. грн. ва начале текущего года", - говорится в аналитическом материале.

При этом, по данным Счетной палаты, в январе-марте плательщикам НДС возмещено 11,276 млрд. грн., что на 5,88 млрд. грн., или в 2,1 раза, больше, чем за соответствующий период прошлого года.