Инфляция в Польше в апреле составила 4,5%

Варшава. Индекс потребительских цен в Польше в апреле вырос до 4,5% с 4,3% в марте, когда ее уровень стал самым высоким показателем с сентября 2008 года.

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, об этом свидетельствуют обнародованные в пятницу данные государственного комитета статистики.

Большинство аналитиков прогнозировали инфляцию не выше 4,4%.

В месячном выражении цены выросли на полпроцента.

Госкомстат сообщил, что главной причиной роста цен стало удорожание автомобильного топлива (на 14%), продуктов питания и транспорта (на почти 8%) и коммунальных услуг (на 5%).

Дешевле в прошлом месяце в сравнении с прошлым годом были только одежда и обувь (на 1%) и услуги связи (0,8%).

Как сообщал УНИАН, в феврале инфляция в Польше сохранилась на уровне первого месяца года, составив 3,6% в сравнении с 3,1% в декабре 2010 года.

Справка УНИАН. В 2009 году темп роста потребительских цен в Польше снизился до 3,5% после роста на 4,2% в 2008 году и 2,5% в 2007 году.