В Вашингтоне в ближайшее время состоятся переговоры Кабмина с МВФ - Азаров

В ближайшее время правительственная делегация посетит Вашингтон, где проведет переговоры с руководством Международного валютного фонда относительно продолжения программы сотрудничества с Украиной.

Как сообщили УНИАН в Департаменте информации и коммуникаций с общественностью Секретариата Кабинета министров Украины, об этом заявил премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ 13 мая в интервью Reuters.

По его словам, делегацию возглавит вице-премьер-министр и в составе будет министр финансов Федор ЯРОШЕНКО.

«Мы ежедневно работаем с представителями миссии Международного валютного фонда. Наша делегация была в Вашингтоне, и в ближайшее время запланирован еще один визит вице-премьер-министра или министра финансов в Вашингтон, в ходе которого будут проведены переговоры с руководством МВФ относительно приемлемого варианта продолжения программы сотрудничества », - заявил Н.АЗАРОВ.