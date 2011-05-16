Азаров считает, что Украине дефолт не грозит

Премьер-министр Николай АЗАРОВ считает, что дефолт Украине не угрожает.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил 13 мая в эфире «5 канала», комментируя мартовскую информацию о том, что американское издание Business Insider включило Украину в список 18 стран, которым угрожает дефолт, поставив ее на 6 место.

«Есть более серьезные международные рейтинговые агентства, например Fitch и другие, которые дают данные объективные, основанные на изучении целого комплекса показателей, характеристики состояния экономики, финансов стран. Если они Португалии снизили на несколько позиций (рейтинг – УНИАН), то по Украине у нас – стабильная позиция… Я не вижу сейчас никакой опасности (дефолта – УНИАН)», - сказал Н.АЗАРОВ.

При этом он отметил, что доходная часть бюджета выполняется лучше, чем ожидалось.

«Доходы идут лучше, чем мы ожидали», - заявил премьер.

Как сообщал УНИАН, по данным Государственного казначейства Украины, за январь-апрель 2011 года в общий и специальный фонды государственного бюджета Украины поступило 89,808 млрд. грн. (с учетом собственных поступлений бюджетных учреждений и субвенций из местного бюджета), что составляет 32% от годового плана поступлений.

В январе-апреле т.г. в общий фонд госбюджета поступило 77,211 млрд. грн., в т.ч. поступления налога на добавленную стоимость (с учетом возмещения НДС) составили 40,472 млрд. грн., что на 9,6% больше планового показателя на указанный период, налога на прибыль – 13,107 млрд. грн., что на 4,9% больше плана.

В специальный фонд госбюджета за январь-апрель 2011 года поступило 12,598 млрд. грн. (с учетом собственных поступлений бюджетных учреждений и субвенций из местного бюджета).

Справка УНИАН. Государственный бюджет Украины на 2011 год (с учетом поправок) утвержден с доходами 285,072 млрд. грн. и расходами 325,529 млрд. грн. Предельный дефицит госбюджета Украины в 2011 году установлен на уровне 38,843 млрд. грн.