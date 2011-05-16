Курс пары евро/долл. в течение торговой недели может снизиться до 1.38 - эксперт

Курс пары евро/доллар в ходе текущей торговой недели, по прогнозам аналитиков FOREX CLUB в Украине, может снизиться до 1.38, однако вполне возможна коррекция пары от отметки 1.39.

Курс пары GBP/USD будет колебаться в пределах 1.60–1.63. Швейцарский франк, вероятно, будет следовать за евро, а это значит, что пара доллар/франк попытается продолжить рост выше 0.90, тогда как японская иена продолжит торговаться между 79 и 82 иенами за доллар.

Как отмечают аналитики, доллар продолжает получать поддержку на фоне нестабильной ситуации в еврозоне. В понедельник и вторник состоится очередная встреча министров финансов европейских стран, где снова будет обсуждаться ситуация с долгами Греции, Ирландии и Португалии.

Инвесторы обеспокоены тем, что Греции могут понадобиться дополнительные 60 млрд. евро в ближайшие два года для решения долговых проблем. Кроме того, эксперты считают, что и реструктуризации долгов страны на 340 млрд. евро также не избежать. Все больший вес приобретают заявления рейтинговых агентств и если Standard&Poor’s уже поспособствовало падению европейских валюты, то Moody`s и Fitch могут нанести дополнительный «ущерб» конкурентам доллара.

Вместе с этим, в течение текущей недели ожидается релиз данных по объемам покупок американских ценных бумаг иностранными инвесторами, публикация индексов от немецкого исследовательского института ZEW, данные по американскому производственному сектору и вторичному рынку жилья, а также большой пакет цифр по Великобритании (данные по розничной торговле, потребительской инфляции и рынку труда).

Кроме того, участники рынка ожидают публикации протоколов заседаний ФРС США, Банка Англии и Резервного Банка Австралии, а также решение ЦБ Японии в отношении денежно-кредитной политике, отмечают аналитики FOREX CLUB в Украине.