Для сотрудничества с ЕС Украине нужно обеспечить защиту инвестиций - Джудит Гардинер

Для сотрудничества европейских стран с Украиной необходимо обеспечить условия защиты иностранных инвестиций, поступающих в страну.

Об этом в рамках Дня Европы в Николаеве заявила заместитель председателя Миссии Великобритании Джудит ГАРДИНЕР, передает кореспондент УНИАН.

«Мы готовы к сотрудничеству всеми возможными способами. Для этого нужны соответствующий бизнес-климат, понятная правовая система, в которой можно будет легко ориентироваться, минимальные бюрократически преграды для ведения здесь бизнеса и соответствующий настрой населения против коррупции”, - сказала Дж.ГАРДИНЕР.

По ее мнению, самая лучшая реклама, которую может сделать себе Николаев – это опыт уже работающих инвесторов.

«Очень важно, чтобы инвесторы могли обращаться к вам в случае, если возникают какие-то проблемы и важно, чтобы они были уверены, что их защитят”, – добавила она.

В Николаеве представители европейских стран 13 мая побывали на украинско-французском предприятии «Лакталис-Украина», которое получает иностранные инвестиции.

14 мая гости посетили коммунальное предприятии «Николаевводоканал», которое получило грант от Европейской Комиссии и кредит Европейского инвестиционного банка.

Финансирование будет направлено на развитие систем водоснабжения и водоотведения Николаева, сообщили в пресс-службе горсовета.

15 мая в рамках Дня Европы делегация послов в Баштанке Николаевской области встретится с представителями проекта EUROBUS 4, которые сопровождают празднование Дней Европы в Украине. В Баштанке команда Евробуса будет решать ряд актуальных вопросов по налаживанию связей между молодежью Украины и Европы.