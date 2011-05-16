США может накрыть новый экономический кризис, если конгресс не поднимет потолок госдолга

США могут столкнуться с новым масштабным экономическим кризисом, если конгресс не поднимет потолок государственного долга. Об этом президент США Барак Обама заявил в опубликованном в воскресенье интервью телекомпании CBS.

"Если инвесторы по всему миру сочтут, что обязательства и долги США не обеспечены, что мы можем прекратить платежи по нашим облигациям, это может обрушить всю финансовую систему, - сказал американский лидер. - Мы можем столкнуться с еще худшей рецессией, нежели та, которая уже была, с более худшим финансовым кризисом, чем был".

Потолок госдолга США в настоящее время установлен на уровне 14,29 трлн долл. По оценкам Министерства финансов США, он может быть достигнут уже в понедельник, если конгресс США не согласится его поднять. Этому противится оппозиционная Республиканская партия, передает ПРАЙМ-ТАСС.