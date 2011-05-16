Эксперт: золото дорожает уже 11-й год подряд

Золото дорожает уже 11-й год подряд, что является самым длительным ралли с 1920 года.

Так прокомментировал агентству УНИАН текущую ситуацию на рынке драгоценных металлов первый заместитель председателя правления «Брокбизнесбанка» Владимир СКИДАН.

По его информации, только с начала нынешнего года золото выросло в цене на 8%. Еще быстрее увеличивается стоимость другого драгоценного металла - серебра. Однако цены на золото в сравнении с ценами на серебро стабильны.

Как отметил В.СКИДАН, «наблюдавшийся в середине прошлой недели разворот доллара США помог подтолкнуть стоимость золота выше 1500 долларов, тогда как фьючерсы на серебро вернули себе утраченные ранее позиции уже к концу недели. Инвесторов, держащих иностранные валюты, снова привлек рынок драгоценных металлов на фоне ослабления доллара, которое делает фьючерсы, деноминированные в доллары, дешевле для держателей других валют».