Рост ВВП Украины составил 5,2%

По оперативным данным Государственного комитета статистики Украины, рост ВВП Украины в I кв. 2011 года против I кв. 2010 года (в постоянных ценах 2007 г.) составил 5,2%. Об этом сообщается на сайте Госкомстата.

Согласно сообщению, рост ВВП в I кв. 2011 года против IV кв. 2010 года, с учетом фактора сезонности, составил 2,9%.

По данным Государственного комитета статистики, номинальный валовой внутренний продукт (ВВП) Украины по итогам 2010 года составил 1 трлн. 094,607 млрд. грн. (ранее Госкомстат оценивал номинальный ВВП за 2010 год в 1 трлн. 086,935 млрд. грн.).

Как сообщал УНИАН, по данным Государственного комитета статистики, номинальный валовой внутренний продукт (ВВП) Украины по итогам 2010 года составил 1 трлн. 094,607 млрд. грн..

Рост ВВП Украины в I квартале 2010 года (в постоянных ценах 2007 года) против аналогичного периода 2009 года составил 4,8% (номинальный ВВП за квартал – 219,428 млрд. грн.), во II квартале – 5,5% (260,150 млрд. грн.), в III квартале – 3,6% (304,709 млрд. грн.), в IV квартале – 3,3% (310,320 млрд. грн.) и в целом за 2010 год против 2009 года – 4,2%.

Справка УНИАН. Падение валового внутреннего продукта Украины по итогам 2009 года составило 15,1% по сравнению с 2008 годом.