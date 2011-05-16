Торги на межбанке сегодня открылись котировками 7,9880-7,9950 грн./долл.

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись следующими котировками – 7,9880/7,9950 грн./долл. Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту снизились – 0,2838/0,2842, котировки по евро-гривне ушли вниз – 11,2935/11,3050. На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар продолжают падать – 1,4137/1,4139 (пятница, 13 мая, - 1,4306/1,4308).

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