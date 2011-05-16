Заседание исполнительного совета МВФ отложено из-за ареста Стросс-Кана

Заседание исполнительного совета Международного валютного фонда отложено из-за ареста в Нью-Йорке главы этой организации Доминика СТРОСС-КАНА, сообщает Agence France-Presse в понедельник, 16 мая.

"Ранее запланированное рабочее заседание исполнительного совета откладывается в ожидании сообщений из Нью-Йорка" - объявил официальный представитель организации Уильям МЮРРЕЙ (William Murray), не став уточнять никаких иных подробностей.

Исполнительный совет, состоящий из 24 членов, руководит повседневной работой Международного валютного фонда, штаб-квартира которого находится в Вашингтоне, передает "Лента.ру".

После ареста Д.СТРОСС-КАНА временно исполняющим обязанности главы МВФ был назначен его первый заместитель Джон ЛИПСКИ.

Ожидалось, что Д.СТРОСС-КАН, задержанный в Нью-Йорке по обвинению в попытке изнасилования горничной, предстанет перед судом поздно вечером в воскресенье по местному времени (ранним утром 16 мая по киевскому времени). Однако адвокат Д.СТРОСС-КАНА объявил, что заседание суда перенесено на понедельник по местному времени, не став уточнять время его начала.

Адвокат главы МВФ также сообщил, что заседание суда переносится в связи с тем, что его подзащитный дал согласие на проведение "судебной экспертизы", не став уточнять, о чем именно идет речь. В свою очередь, представители управления полиции Нью-Йорка заявили, что ими получено разрешение на поиск образцов ДНК на одежде главы МВФ, которые могут использоваться в качестве улики.

62-летний Д.СТРОСС-КАН был задержан 14 мая в аэропорту имени Кеннеди в Нью-Йорке. Глава МВФ был взят под стражу после того, как горничная гостиницы Sofitel, где проживал Д.СТРОСС-КАН, заявила, что он пытался ее изнасиловать. По словам 32-летней женщины, она пришла убираться в номер Д.СТРОСС-КАНА, считая, что в помещении никого нет. Однако, рассказала горничная, из ванной комнаты вышел обнаженный глава МВФ и набросился на нее. Женщине удалось вырваться и сообщить о произошедшем одному из сотрудников гостиницы. К тому моменту, когда горничная рассказала о случившемся, Д.СТРОСС-КАН уже покинул гостиницу и отправился в аэропорт, откуда он собирался вылететь в Париж.

При этом сообщается, что гостиницу глава МВФ покидал в такой спешке, что забыл мобильный телефон и другие личные вещи. Уже из аэропорта позвонил в гостиницу Sofitel и сообщил, что оставил в номере свой мобильный телефон. Именно этот звонок, как стало известно The Wall Street Journal, позволил полиции установить местонахождение главы МВФ и принять меры к его задержанию. Представители полиции Нью-Йорка, сообщает AFP, сообщения о звонке Д.СТРОСС-КАНА в гостиницу из аэропорта подтвердили.

Сексуальный скандал с участием главы МВФ может пополниться ещё одним именем. Как сообщает «Эхо Москвы», накануне вечером член французской Социалистической партии Анна МАНСУРЕ заявила, что Д.СТРОСС-КАН в своё время домогался её дочери – журналистки Тристане БАНОН, когда она брала у главы МВФ интервью. Как пишет газета "Нью-Йорк Пост", тогда Т.БАНОН не стала подавать в суд из-за опасения за свою репутацию. Не исключено, что в свете последних событий она может изменить своё мнение.

Д.СТРОСС-КАН занял пост исполнительного директора Международного валютного фонда в ноябре 2007 года. До того, как возглавить МВФ Д.СТРОСС-КАН пытался стать кандидатом в президенты Франции от социалистов, однако проиграл внутрипартийные выборы Сеголен РУАЯЛЬ. Весной 2007 года на выборах Президента Франции С.РУАЯЛЬ уступила Николя САРКОЗИ. Ожидалось, что Д.СТРОСС-КАН вновь станет кандидатом в президенты Франции на предстоящих в 2012 году выборах.