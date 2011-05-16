Количество налогоплательщиков на общей системе выросло за счет «единоналожников» - ГНСУ

В Украине количество налогоплательщиков, работающих на общей системе налогообложения, увеличилось за счет перерегистрации плательщиков единого и фиксированного налога.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время пресс-конференции заявил председатель Государственной налоговой службы Украины (ГНСУ) Виталий ЗАХАРЧЕНКО.

По его словам, на 1 апреля 2011 количество зарегистрированных физлиц - предпринимателей составляло 2,449 млн., что на 24, тыс. больше по сравнению с данными на 1 апреля 2010 года.

Количество плательщиков единого налога на 1 апреля 2011 года сократилось, по сравнению с данными на 1 апреля прошлого года, на 171 тыс. лиц, количество плательщиков фиксированного налога сократилось на 68 тыс. – до 238 тыс. лиц.

На общей системе налогообложения на 1 апреля 2010 года находилось 1,098 млн. налогоплательщиков, на 1 апреля т.г. их количество увеличилось до 1,26 млн., отметил В.ЗАХАРЧЕНКО.

«То есть, можно сделать вывод, что те предприниматели, которые находились на едином и на фиксированном налоге, перерегистрировались на общую систему налогообложения. Если посмотреть на цифру по общей системе налогообложения, то она превышает общую цифру тех предпринимателей, которые работали на едином и фиксированном налоге», - отметил он.