Тернопольские налоговики с начала года доначислили 905 тыс. грн. НДС

В Тернопольской области налоговики с начала года доначислили 905 тыс. грн. налога на добавленную стоимость.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в отделе администрирования НДС областной Государственной налоговой администрации, в целом в апреле 2011 года плательщиками НДС Тернопольщины было подано 2861 декларация, в том числе 2304 юридическими и 570 физическими лицами. Ими задекларировано к уплате в бюджет 30,8 млн. грн.

В 179 случаях выявлены нарушения и доначислено 905 тыс. гривен НДС.

В отделе администрирования НДС отметили, что в марте текущего года в государственный бюджет от налогоплательщиков области поступило 27,04 млн. грн. НДС, что по сравнению с аналогичным периодом 2010 года больше на 23%, или 5,2 млн. грн.