Ефремов предлагает завтра рассмотреть во втором чтении законопроект о госзакупках

Лидер фракции Партии регионов Александр ЕФРЕМОВ предлагает парламенту завтра, 17 мая, рассмотреть во втором чтении законопроект «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по вопросам государственных закупок».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.ЕФРЕМОВ сказал на заседании Согласительного совета лидеров фракций и председателей комитетов.

Он сообщил, что этот законопроект планируется рассмотреть в четверг, 19 мая.

А.ЕФРЕМОВ отметил, что в случае неодобрения этого закона может остановиться работа «целых отраслей». По его словам, данный проект закона согласован «со всеми государственными институтами».

Председательствующий на Согласительном совете первый заместитель председателя ВР Адам МАРТЫНЮК поддержал предложение 17 мая рассмотреть изменения в некоторые законодательные акты по вопросам госзакупок.

Остальные участники Согласительного совета также согласились с предложением А.ЕФРЕМОВА.

Как сообщал УНИАН, 15 марта Верховная Рада приняла в первом чтении проект закона “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по вопросам государственных закупок”.

Проектом закона предлагается внести изменения в закон в части упрощения порядка закупки предприятиями, уточнение оснований для применения процедуры закупки у одного участника и установить новый механизм применения процедуры закупки у одного участника, согласно которому отсутствует необходимость получения согласования Уполномоченного органа в сфере государственных закупок.

Также предлагается установить исчерпывающий перечень случаев, в которых возможно изменение существенных условий договора о закупке, предоставление возможности продления срока действия договора о закупке на сумму не более чем 20% стоимости, установление механизма закупки по рамочным соглашениям.