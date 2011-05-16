В пилотном проекте «горизонтального мониторинга» примут участие 5 предприятий - ГНСУ

В пилотном проекте Государственной налоговой службы Украины (ГНСУ) по внедрению метода «горизонтального мониторинга» примут участие пять предприятий.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время пресс-конференции сообщил председатель ГНСУ Виталий ЗАХАРЧЕНКО.

Он отметил, что это ОАО «Арселор Миттал Кривой Рог», компания «ЛУКОЙЛ-Украина», компания «МЕТРО Кеш энд Керри Украина», ООО СП «Нибулон» и «Укрзализныця».

«Когда услышали о том сервисе, о тех новых технологиях, которые мы предлагаем, то появились желающие поучаствовать в данном пилотном проекте… Мы будем увеличивать количество», - сказал глава ГНСУ.