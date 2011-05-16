По подозрению в мошенничестве задержан один из богатейших людей Крыма

Прокуратура Крыма возбудила уголовное дело против бизнесмена Иосифа Ф., его представителя и директора ООО по подозрению в мошенническом завладении более 600 тыс. грн. денег предпринимателей, подозреваемые задержаны.

Об этом сегодня УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Крыма.

По информации прокуратуры, подозреваемые в первой половине прошлого года собрали более 600 тыс. грн. с предпринимателей под обещание выделить помещения в торговом центре, который якобы будет строиться на месте торговых палаток. «При этом выполнение обязательств в планы подозреваемых не входило», - говорится в пресс-релизе.

Действия Иосифа Ф. и его представителя квалифицированы по ч.4 ст.190 Уголовного кодекса Украины как мошенничество, директора ООО - по ч.4 ст.190 и ч.2 ст.364 УК как мошенничество и злоупотребление служебным положением.

Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей.

По сообщениям СМИ, Иосиф Ф., которого называют одним из богатейших людей Крыма, был задержан на выходных в одной из больниц Симферополя, куда он лег в четверг в связи с ухудшением здоровья.