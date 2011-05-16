В апреле в ЕС продолжился рост инфляции

Брюссель. В апреле 2011 года годовая инфляция (апрель к апрелю) в зоне евро составила 2,8% против 2,7% в марте, во всех странах-членах ЕС (ЕС-27) – 3,2% против 3,1% в марте 2011 г.

Об этом УНИАН сообщили в Евростате.

По сравнению с мартом, в апреле 2011 г. была зарегистрирована инфляция в 0,6% в еврозоне и в 0,5% в ЕС-27.

В апреле 2011 года наименьшая годовая инфляция зафиксирована в Ирландии (1,5%), Чкехии (1,6%) и Швеции (1,8%). Наибольшая годовая инфляция была зафиксирована в Румынии (8,4%), Эстонии (5,4%), Литве и Венгрии (по 4,4%).

В апреле 2010 г. годовая инфляция составила 1,6% в зоне евро и 2,1% в ЕС-27.