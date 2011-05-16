По результатам апреля автоматическое возмещение НДС получат 82 предприятия

По результатам апреля автоматическое возмещение налога на добавленную стоимость (НДС) получат 82 предприятия.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной налоговой службы Украины (ГНСУ).

По словам председателя ГНСУ Виталия ЗАХАРЧЕНКО, предприятия, которые получат возмещение в автоматическом режиме, расположены почти во всех регионах Украины. Им возместят 1,2 млрд. грн. НДС, или 34% от общей суммы возмещения.

"Если в начале года таких предприятий было только 24, то теперь процесс стал более динамическим. Мы рассчитываем, что предприятия будут прислушиваться к нашим рекомендациям и до конца года фактически всю бюджетную роспись мы будем отдавать в автоматическом режиме", – отметил В.ЗАХАРЧЕНКО.

В целом, по его словам, сегодня налоговая перевыполняет план по сбору НДС. В январе-апреле 2011 года собрано 26,9 млрд. грн. налога, что в два раза больше, по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году.

"За четыре месяца текущего года на счета плательщиков возмещено 12,3 млрд. грн. НДС", – отметил руководитель налогового ведомства.

Как сообщал УНИАН, в первом квартале 2011 года Государственная налоговая служба Украины возместила 35 предприятиям 8,9 млрд. грн. НДС.