С 1 июля увеличивается оклад работника образования первого разряда

С 1 июля 2011 года, то есть на три месяца раньше предварительно запланированных сроков, до 635 грн. увеличивается должностной оклад работника сферы образования первого тарифного разряда Единой тарифной сетки.

Об этом сообщает Министерство образования и науки, молодежи и спорта со ссылкой на Центральный комитет Профсоюза работников молодежи и спорта.

В результате такого повышения средний размер должностных окладов педагогических работников будет составлять 1251 грн., а научно-педагогических работников - 2172 грн., что отвечает ставке заработной платы учителя первой квалификационной категории и должностному окладу доцента соответственно, отмечается в сообщении.

Соответствующие тарифные ставки утверждены постановлением правительства Украины от 11 мая с. г. «О повышении уровня оплаты труда работников бюджетной сферы».

В связи с вышеупомянутым, профсоюз считает нецелесообразным проводить акции протеста, запланированные на 17 мая в регионах и 18 мая в Киеве.

Между прочим сообщается, что запланировано также следующее повышение размеров первого тарифного разряда ЕТС с 1 сентября, 1 октября и 1 декабря 2011 года до соответственно 641 грн., 660 грн. и 704 грн.