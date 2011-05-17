Стросс-Кану предъявлено обвинение. Ему грозит свыше 70 лет тюрьмы

Обвинение, состоящее из шести пунктов, предъявлено директору-распорядителю Международного валютного фонда /МВФ/ Доминику Стросс-Кану, обвиняемому в сексуальном домогательстве к горничной одного из отелей Манхэттена. В материалах нью-йоркской прокуратуры, распространенных сегодня, упоминаются, в том числе, попытка изнасилования и незаконное лишение свободы.

По главному пункту - "насильственным действия сексуального характера" - главе МВФ грозит до 25 лет лишения свободы. В случае признания виновным по всем статьям он может провести за решеткой свыше 70 лет, передает ИТАР-ТАСС.

В иске потерпевшей стороны утверждается, что глава МВФ "запер дверь помещения, не позволяя /потерпевшей/ покинуть его". "Используя грубую силу, ему удалось принудить потерпевшую к физической близости", - отмечается в судебном документе.

Согласно показаниям детектива нью-йоркской полиции Стивена Лэйна, все это происходило около полудня в номере отеля "Софитель" на Манхэттене. В то же время адвокаты Д.Стросс-Кана утверждают, что в это время глава МВФ уже расплатился за номер и отправился на встречу со своей дочерью.

62-летний Д.Стросс-Кан был задержан в субботу в международном аэропорту имени Джона Кеннеди перед вылетом в Париж. После ареста он был доставлен в следственную тюрьму, где ему были предъявлены обвинения в сексуальном домогательстве к горничной нью-йоркского отеля "Софитель". По ее словам, Д.Стросс-Кан пытался изнасиловать ее в номере гостиницы, где она убиралась. Однако женщине удалось вырваться и вызвать полицию. Медики одной из больниц Нью-Йорка засвидетельствовали у пострадавшей незначительные травмы.