ЕС одобрил кредит Португалии. Вместе с помощью МВФ его сумма составит 78 млрд евро

Министры финансов еврозоны одобрили предоставление кредита Португалии.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, соответствующее решение было принято вчера на заседании министров стран - членов зоны евро в Брюсселе.

Своим решением министры поддержали совместную с Международным валютным фондом (МВФ) программу, рассчитанную на 3 года.

Соглашение предусматривает усиление мониторинга бюджетного процесса с целью сокращения дефицита бюджета до 2013 года до уровня, который не превышал бы 3% ВВП; проведение реформ на рынке труда, судебной реформы, реформы сектора услуг с целью добиться более устойчивого и сбалансированного роста; принятие мер по усилению финансовой устойчивости банков, в частности, увеличение уставных капиталов.

Общая стоимость финансовой помощи со стороны ЕС и МВФ составит 78 млрд евро, из них помощь МВФ – 26 млрд.

Португалия станет третьей страной после Греции и Ирландии, получающей помощь от ЕС и МВФ на преодоление проблемы внешних долгов и дефицита бюджета.