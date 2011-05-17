Налоговая доначислила кировоградскому предприятию 7 млн. грн. налогов

Налоговики Кировограда доначислили более 7 млн. грн. неуплаченных налогов Обществу с ограниченной ответственностью, которое предоставляет автотранспортные услуги.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной налоговой службы в Кировоградской области.

Во время проверки выяснилось, что должностные лица предприятия заключали договоры поставки товарно-материальных ценностей и услуг аренды с фирмами, которые имеют признаки фиктивности. Расчеты с ними проводились путем перевода средств с текущих счетов и взаимозачетов. Как объяснили должностные лица этих предприятий, они в финансово-хозяйственную деятельность не вмешивались.

В данное время решается вопрос относительно привлечения руководителя предприятия к уголовной ответственности по ст. 212 Уголовного кодекса Украины.