Госдолг США достиг предела - 14,294 трлн.долл. Впереди дефолт?

Госдолг США достиг установленного для него законом предельного уровня в 14,294 трлн долл. Министр финансов США Тимоти Гайтнер уведомил об этом сегодня утром конгресс США и сообщил, что начал принимать меры для предотвращения дефолта.

Первыми такими шагами стала приостановка правительственных взносов в два крупнейших пенсионных фонда госслужащих. "Я больше не смогу полностью инвестировать" средства в эти фонды, указал Т.Гайтнер, добавивший, что страна вступила "в период приостановки размещения долгов". По его словам, эта и другие подобные технические меры позволят США избегать дефолта примерно до 2 августа, но не дольше.

В этой связи министр подчеркнул, что "вновь настоятельно призывает конгресс как можно скорее принять меры" к повышению установленного законом уровня госдолга. Однако, лидеры республиканской оппозиции в законодательной ветви власти пока заявляют, что согласятся на это лишь при условии выполнения ряда своих экономических требований, включая радикальное сокращение бюджетных расходов. Недопустимым они считают и повышение налогов, сниженных при президенте-республиканце Джордже Буше-младшем, особенно для американских богачей.

В последнее время руководство администрации и банковской системы США не раз в один голос предупреждало об "апокалиптических" последствиях, которым был бы чреват дефолт страны по своим долговым обязательствам. И это, скорее всего, не преувеличение - ни для самих США, ни для их иностранных партнеров.

Крупнейшими международными кредиторами Вашингтона сейчас являются Китай, Япония и Великобритания, причем у Пекина сумма американских облигаций превышает 1 трлн долл, а у Токио - приближается к этому показателю. У России вложения в казначейские обязательства США по состоянию на март 2011 г оценивались в 127,8 млрд долл, она занимала в общем списке держателей подобных бумаг 8-е место.

В перспективе Америка, естественно, рассчитывает сократить свой долг и непомерно разросшиеся за последние годы бюджетные дефициты. Для переговоров между Белым домом и конгрессом по этим вопросам создан специальный механизм под руководством вице-президента США Джозефа Байдена. Однако переговоры идут настолько трудно, что в успехе их позволяет себе публично выражать сомнения даже МВФ, обычно крайне осторожный в оценках, особенно в отношении своего крупнейшего акционера. В середине апреля рейтинговое агентство Standard & Poor`s пересмотрело долгосрочный прогноз по суверенным долгам США в сторону ухудшения - со "стабильного" на "негативный", передает ПРАЙМ-ТАСС.