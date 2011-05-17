16 мая на межбанке было продано более 659 млн.долл.

Объем продажи валюты на межбанковском рынке 16 мая т.г. составил 659,2 млн. долл. (в эквиваленте), что на 82,8 млн. долл. больше, чем за предыдущий день торгов.

Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины (НБУ).

Из общего объема сумма продажи долларов составила 322,8 млн. долл.

Как сообщал УНИАН, 16 мая на украинском межбанке торги по доллару США открылись котировками 7,9880/7,9950, к 12:00 цены поднялись - 7,9940/7,9980. К закрытию торгов ценовые уровни снизились до 7,9850/7,9950 грн./долл.

Рублевый рынок открылся котировками 0,2838/0,2842, а к 12:00 сузился спрэд - 0,2838/0,2841. К закрытию торгов цены упали до 0,2831/0,2835.

В России курс доллар-рубль вырос, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 28,1850 (+0,2825).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,4050/1,4145.

Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 11,2935/11,3050, к 12:00 цены ушли вниз - 11,2930/11,3010. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH достигли текущего минимума - 11,2650/11,2810.