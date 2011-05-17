Сегодня возможен постепенный рост евро к отметке 1,43 - эксперт

В случае отсутствия каких-либо негативных сюрпризов со стороны министров финансов стран ЕС, аналитики FOREX CLUB в Украине прогнозируют постепенный рост европейской валюты к отметке 1.43. Пара фунт/доллар также укрепится в сторону 1.6300, а японской иене в очередной раз придется удерживать позиции на рубеже отметки 81.

Как отмечают аналитики, начавшееся в понедельник двухдневное заседание министров финансов еврозоны еще не завершилось, поэтому участники рынка будут с особым вниманием следить за развитием событий на данной встрече.

Во вторник будут опубликованы индексы, рассчитываемые немецким исследовательским институтом ZEW, цифры по инфляции в Великобритании, а также важная информация по США - изменение числа закладок новых фундаментов и объемы промышленного производства. Если прогнозы по американским данным, а также в отношении индексов Zew не радуют, то в случае с английской инфляцией это не так. Согласно прогнозам, показатели роста цен в апреле будут выше, чем месяцем ранее, что может поддержать фунт непосредственно до релиза, а в случае, если ожидания оправдаются, вызвать активные покупки GBP, отмечают аналитики FOREX CLUB в Украине.