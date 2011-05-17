Торги на межбанке сегодня открылись котировками 7,9930-7,9995 грн./долл.

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись повышением котировок – 7,9930/7,9995 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту составили 0,2838/0,2842, котировки по евро-гривне ушли вверх – 11,3220/11,3330. На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар поднялись – 1,4166/1,4168 (среда – 1,4137/1,4139).

В понедельник Нацбанк вышел на рынок с интервенцией по валютной паре USD/UAH – 7,9750/7,9850.