Кабмин открыл «горячую линию» для малого бизнеса

На правительственном веб-портале по поручению премьер-министра Украины Николая АЗАРОВА открыта «горячая линия» для представителей малого бизнеса.

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте информации и коммуникаций с общественностью Секретариата Кабинета министров.

Как отмечается в сообщении, задача этого канала коммуникации - одновременно с общественным диалогом наладить постоянную «обратную связь» с предпринимателями относительно практики дерегуляции. Такую задачу глава правительства поставил во время заседания Кабинета министров Украины 11 мая 2011 года.

Учитывая то, что Государственной налоговой службе, Министерству внутренних дел запрещено проверять малые предприятия, Н.АЗАРОВ распорядился немедленно реагировать на проведение незаконных проверок, прекращать их и наказывать инициаторов. Для оперативного реагирования на такие факты, в частности, для того, чтобы предприниматели в режиме он-лайн могли сообщить о факте проверки, как только она началась, открыта специальная «горячая линия».

Жалобы на действия представителей исполнительной власти, которые препятствуют законной деятельности предпринимателей, нарушают нормы законодательства относительно соблюдения их прав, всячески тормозят развитие малого бизнеса, можно отправлять по электронному адресу Кабинета министров Украины ps@kmu.gov.ua, а также обращаться на правительственную «горячую телефонную линию» по номеру 0 800 507 309

Глава правительства дал поручение немедленно реагировать на каждое такое сообщение, проводить тщательную проверку, чтобы не допустить нарушения прав предпринимателей со стороны отдельных представителей власти.

Кроме этого, предприниматели могут непосредственно обратиться в Министерство внутренних дел mvsinfo@mvsinfo.gov.ua и Государственную налоговую службу gromada@sta.gov.ua для решения вопросов, которые находятся в компетенции этих ведомств.