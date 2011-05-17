Главы правительств стран СНГ 19 мая обсудят проект Договора о свободной торговле

Москва. Обсуждение проекта Договора о свободной торговле является основным вопросом, вынесенным на заседание Совета глав правительств (СГП) стран СНГ, которое состоится 19 мая в Минске.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Исполкома СНГ.

«В проект повестки дня заседания включены 19 вопросов, касающихся сотрудничества в экономической и гуманитарной сферах, а также в области безопасности, в том числе продовольственной. Основным вопросом станет проект Договора о зоне свободной торговли», - говорится в сообщении.

Отмечается, что новый Договор о зоне свободной торговли, основанный на современных нормах Всемирной торговой организации, призван заменить морально устаревшие положения Соглашения о зоне свободной торговли 1994 года, другие многочисленные соглашения в этой области и должен стать надежной правовой базой для успешного развития делового партнерства на пространстве Содружества.

Также в ходе заседания его участники обсудят предварительный проект Межгосударственной программы инновационного сотрудничества государств- участников СНГ на период до 2020 года; проект мероприятий по проведению в 2011 году Года повышения продовольственной безопасности в СНГ.

Кроме этого, Совету глав правительств СНГ будет предоставлена информация о ходе подготовки Межгосударственной выставки, посвященной 20-летию СНГ и об итогах выполнения Плана реализации важнейших мероприятий, направленных на развитие и повышение эффективности взаимодействия государств-участников СНГ в экономической сфере в 2003-2010 годах.

Также планируется внести изменения в Соглашение об основных направлениях сотрудничества государств-участников СНГ в области защиты прав потребителей от 25 января 2000 года, создать орган отраслевого сотрудничества СНГ в области защиты прав потребителей и подготовить соответствующие проекты документов.

Совет глав правительств Содружества планирует принять Рамочную программу сотрудничества государств-участников СНГ в области мирного использования атомной энергии на период до 2020 года.

На заседании Совета будет рассмотрен также проект Соглашения о создании информационной инфраструктуры инновационной деятельности государств-участников СНГ в форме распределенной информационной системы и портала СНГ «Информация для инновационной деятельности государств-участников СНГ».