ВР внесла изменения в некоторые законы по вопросам госзакупок

Верховная Рада Украины приняла Закон Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по вопросам государственных закупок».

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовал 231 из 391 народного депутата, зарегистрированных в сессионном зале.

На заседании парламента докладчик по данному вопросу, народный депутат Алексей ПЛОТНИКОВ (фракция Партии регионов) отметил, что принятие этого закона «даст возможность разблокировать осуществление закупок заказчиками, обеспечит надлежащие условия для осуществления государственных закупок».

Кроме того, он отметил, что в данном законе предусмотрено «с целью увеличения дисциплины заказчиков при проведении закупок усилить административную ответственность за нарушение законодательства» в этой сфере.

А.ПЛОТНИКОВ также отметил, что законом предусмотрено установить полный перечень случаев, в которых возможно изменение условий проведения государственных закупок.

Народный депутат Украины Александр БОНДАРЬ (фракция НУ-НС) заявил, что коалиция и правительство вместо того, чтобы закрыть пробелы в законодательстве по вопросам государственных закупок, делают этот процесс еще более закрытым. Он отметил, что правительство подало законопроект, которым процедура государственных закупок делается еще более тайной.

«У нас не будет информации, что происходит в этой сфере», - отметил депутат.

А.БОНДАРЬ подчеркнул, что коалиция будет нести ответственность «за тот дерибан, который сейчас будет происходить с бюджетными средствами» (после принятия изменений к законам по вопросам госзакупок).