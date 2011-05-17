Объем прямых иностранных инвестиций в Украину в первом квартале вырос на 29%

В январе-марте 2011 года в экономику Украины иностранными инвесторами вложено 925,7 млн. долл. США прямых инвестиций, что на 29% больше показателя за аналогичный период 2010 года.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

Согласно сообщению, из стран Европейского Союза поступило 713,8 млн. долл. (77,1% от общего объема), из стран СНГ – 27,3 млн. долл. (3%), из других стран мира – 184,6 млн. долл. (19,9%). В то же время капитал нерезидентов сократился на 260,7 млн. долл.

Прирост совокупного объема иностранного капитала в экономике страны, с учетом его переоценки, потерь, курсовой разницы и т.д., в январе-марте 2011 года составил 829,3 млн. долл.

Выросли объемы капитала из Кипра – на 669 млн. долл., Австрии – на 84,1 млн. долл., Германии – на 70,9 млн. долл. За счет переоценки капитала сократились объемы капитала инвесторов из Италии – на 78,3 млн. долл., Соединенных Штатов Америки и Вергинских Островов – на 70,9 млн. долл. и 50,4 млн. долл. соответственно за счет продажи капитала нерезидентам других стран.

Прирост иностранного капитала наблюдался на предприятиях промышленности – на 489,5 млн. долл., на предприятиях, которые осуществляют операции с недвижимым имуществом, арендой, инжинирингом и предоставлением услуг предпринимателям – 167,5 млн. долл., а также предприятиях, которые занимаются торговлей, ремонтом автомобилей, бытовыми изделиями и предметами личного потребления – 106 млн. долл.

Общий объем прямых иностранных инвестиций, направленных в Украину, на 1 апреля 2011 года составил 45 млрд. 602,3 млн. долл., что на 1,6% больше по сравнению с объемами инвестиций на начало 2011 года, и в расчете на одного украинца составлял 998,1 долл.

Инвестиции поступали из 126 стран мира.

В десятке основных стран-инвесторов, на которые приходится более 83% общего объема прямых инвестиций, входят: Кипр – 10,665 млрд. долл., Германия – 7,153 млрд. долл., Нидерланды – 4,747 млрд. долл., Российская Федерация – 3,383 млрд. долл., Австрия – 2,816 млрд. долл., Франция – 2,4 млрд. долл., Великобритания – 2,319 млрд. долл., Швеция – 1,763 млрд. долл., Виргинские Острова (Брит.) – 1,404 млрд. долл. и США – 1,101 млрд. долл.