Изменения к закону о тендерных закупках скроют движение государственных средств – Томенко

Заместитель председателя Верховной Рады Николай ТОМЕНКО считает, что одним из задач принятых сегодня изменений к закону о тендерных закупок является скрыть движение государственных средств от общественности.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе вице-спикера.

В частности, говоря о законодательных изменениях, которые были приняты парламентом, Н.ТОМЕНКО отметил, что, «конечно, есть позитивы, касающиеся целого ряда норм, согласно которым тендерные закупки в принципе невозможны или абсурдны для специфических видов деятельности». «Скажем, для кинодеятельности, концертной деятельности, обеспечения функционирования гуманитарно-социальных заведений, особенно в сельской местности и небольших городах», - отметил он.

В то же время вице-спикер отметил то, что одной из ключевых проблем закона является желание скрыть от общественности то, как проходит тендер и чем он завершается. Н.ТОМЕНКО подчеркнул, что фактически сведена к минимуму действующая статья 10 «обнародование информации о закупке». В частности, исключены абзацы 5, 8, 10, 11, 13, 14 и 15, в которых речь шла об обнародовании полной информации о ходе и ведении тендерной процедуры. Он отметил, что законом отменяются положения об обнародовании информации: об отклонении предложения конкурсных торгов, квалификационного или ценового предложения, а также отчетов о результатах проведения процедуры закупки, документация конкурсных торгов, протокол раскрытия конкурсных предложений, информация об отклонении конкурсных торгов и пр.

Вице-спикер подчеркнул, что наличие этой информации давало возможность «иметь полную информацию о том, как проходил тендер, а, следовательно, выяснить вероятность заговора и коррупционных действий». Кроме того, по словам Н.ТОМЕНКО, это давало возможность обжаловать тендерную процедуру в случае ее незаконности.

«Как обжаловать незаконность тендерных процедур, если эта информация не публикуется», - подчеркнул он. Н.ТОМЕНКО еще раз отметил, что снятие этих норм фактически сводит на нет возможность борьбы с предварительно определенными победителями. «Можно сказать, что при этой схеме фактически невозможно конкурировать с теми фирмами, которые будут предварительно согласованы организаторами торгов», - сказал он.

Попыткой обойти тендерные закупки Н.ТОМЕНКО также считает наличие нормы о проведении без тендера закупок «в связи с возникновением особых экономических или социальных обстоятельств», которые, как он отметил, в Украине происходят ежедневно. «У нас каждый день особые обстоятельства», - сказал Н.ТОМЕНКО, подчеркнув, что в законе не указано, кто и каким образом эти особые обстоятельства определяет. Вице-спикер напомнил, что в законе уже есть норма о проведении государственных закупок без тендера, в которой четко указано о такой возможности лишь в случае «неотложной потребности в осуществимые закупки, связанной с немедленной ликвидацией последствий чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера, а также предоставления в установленном порядке Украиной гуманитарной помощи другим государствам».

Как сообщал УНИАН, сегодня Верховная Рада Украины приняла Закон Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по вопросам государственных закупок». За данное решение проголосовал 231 из 391 народного депутата, зарегистрированных в сессионном зале.