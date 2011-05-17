Дело Луценко направлено в суд - Генпрокуратура

Генеральная прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении бывшего министра внутренних дел Юрия ЛУЦЕНКО.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в Печерский районный суд Киева для рассмотрения по существу, добавили в ГПУ.

Также, по их данным, сегодня прокурор Киева Анатолий МЕЛЬНИК в третий раз посетил Ю.ЛУЦЕНКО в больнице скорой медицинской помощи.

Как отметили в пресс-службе ГПУ, ссылаясь на слова А.МЕЛЬНИКА, жалоб на врачей и условия содержания от экс-министра не поступило.

Как сообщал УНИАН, Ю.ЛУЦЕНКО был задержан 26 декабря 2010 года. 27 декабря Печерский районный суд Киева избрал для экс-министра меру пресечения в виде взятия под стражу.

Ю.ЛУЦЕНКО инкриминируется завладение чужим имуществом в особо крупных размерах путем злоупотребления служебным положением, по предварительному сговору группой лиц, превышение власти или служебных полномочий, что повлекло тяжкие последствия, и злоупотребление властью, совершенное работником правоохранительного органа.

22 апреля Ю.ЛУЦЕНКО начал голодовку после решения суда в очередной раз продолжить срок его заключения, несмотря на то, что политик уже завершил ознакомление с материалами возбужденного против него уголовного дела.

Вечером 10 мая Ю.ЛУЦЕНКО из следственного изолятора доставили в больницу скорой помощи Киева.