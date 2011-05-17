Ассоциация налогоплательщиков подвела итоги конкурса «Добросовестные налогоплательщики – 2010»

Ассоциация налогоплательщиков подвела итога конкурса «Добросовестные налогоплательщики – 2010».

Об этом сегодня во время пресс-конференции в УНИАН заявила президент ассоциации Валентина АРБУЗОВА.

«Инициатором данного рейтинга выступила Ассоциация налогоплательщиков Украины. Рейтинг проводился впервые. Его участниками могли стать все предприятия… 19 мая состоится торжественная церемония награждения лучших налогоплательщиков», - отметила она.

По словам председателя Государственной налоговой службы Украины (ГНСУ) Виталия ЗАХАРЧЕНКО, поступления от победителей рейтинга по итогам прошлого года составили около 4 млрд. грн. В текущем году они уже перечислили в бюджет более 2 млрд. грн.

Как отметил первый вице-президент ассоциации Василий МАТИЙЧИК, победителей определяли по 9 номинациям: «Победителями национального рейтинга стали 54 предприятия в 9 номинациях. Победители представляют 21 регион Украины… Самое большое количество победителей по городу Киеву».

В номинации «Аграрный сектор» победителями определены такие предприятия: "Львівлісозахист" (Львовская обл.), частное сельскохозяйственное предприятие «Маяк» (Харьковская обл.) – в категории «малые предприятия», ЧАО «Вінницька харчосмакова фабрика» (Винницкая обл.), сельскохозяйственное предприятие "МИКОЛАЇВСЬКЕ" (Николаеская обл.) – средние предприятия, ГП «Житомирський лісгосп» (Житомирская обл.), ООО "Агропромислове підприємство "Львівське" (Львовская обл.) – большие предприятия;

в номинации «Сфера строительства»: ООО «Промальп» (Донецкая обл.), ООО "ПБО "БУДІВЕЛЬНИК КИЇВЩИНИ" (Киевская обл.) – малые предприятия, ЗАО "ШБУ №14" (Закарпатская обл.), ООО "Електро-Буд" (Закарпатская обл.) – средние предприятия, ЗАО "Коломийське заводоуправління будівельних матеріалів" (Ивано-Франковская обл.), ООО «Кузнецовське налагоджувально-монтажне підприємтсво "ЕЛЕКТРОПІВДЕНМОНТАЖ» (Ривненская обл.) – большие предприятия;

в номинации «Сфера культуры и науки»: ООО "Євроспорт" (Львовская обл.), ГП «Рівненский експертно-технічний центр "ДЕРЖГІРПРОМНАГЛЯДУ Україна" (Ривненская обл.) – малые предприятия, ГП "Рівненський науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації” (Ривненская обл.), ГП "Центральне конструкторське бюро машинобудування "Донець" (Луганская обл.) – средние предприятия, «Международный экономико-гуманитарный университет им. Академика С.Демянчука» (Ривненская обл.), ГП «ДНІПРОДІПРОШАХТ» (Днепропетровская обл.) – большие предприятия;

в номинации «Сфера масс-медиа»: редакция газеты «Эхо»/»Відлуння» (Житомирская обл.), «Волинська газета» (Волынская обл.) – малые предприятия, ГП "Інформаційний видавничий центр ДПА Україна" (Киев), редакция газеты «Запорізька Січ» (Запорожская обл.) – средние предприятия, ЗАО "Видавничий дім"Високий Замок" (Львовская обл.), Студия «1+1» (Киев) – большие предприятия;

в номинации «Медицинская сфера»: ООО "Гульдман-Україна» (Львовская обл.), ЧП "Дригало" (Киевская обл.) – малые предприятия, ЗАО "ЛІКТРАВИ" (Житомирская обл.), ГП "Санаторій "ШАЯН" ЗАО "УКРПРОФОЗДОРОВНИЦЯ" (Закарпатская обл.) – средние предприятия, ОАО «Фармак» (Киев), «Клінічний санаторій «ХМІЛЬНИК» (Винницкая обл.);

в номинации «Сфера промышленности»: ООО «Малинська швейна фабрика «Ельфа» (Житомирская обл.), ООО "Укрнафтогазівест" (Ивано-Франсковская обл.) – малые предприятия, филиал Каховской ГЭС ОАО "Укргідроенерго" (Херсонская обл.), ОАО «Часівоярський ремонтний завод» (Донецкая обл.) – средние предприятия, ПАО «Інгулецький гірничо-збагачувальний комплекс» (Днепропетровская обл.), ГП «Зоря-Машпроект» (Николаевская обл.) – большие предприятия;

в номинации «Сфера торговли и услуг»: ЧП «Фагот плюс» (Луганская обл.), ООО "ГІД" (Закарпатская обл.) – малые предприятия, ООО «Фарматрон» (Запорожская обл.), предприятие "Д"ЮТІ ФРІ ТРЕЙДІНГ" (Закарпатская обл.) – средние предприятия, ООО "Торговий Дім "Дніпро" (Киев), ОАО "Черкасиобленерго" (Черкасская обл.) – большие предприятия;

в номинации «Сфера транспорта и связи»: ООО "Мерcк Україна ЛТД" (Киев), ООО «Телемережі України» (Волынская обл.) – малые предприятия, ТРК "РІВНЕ ТВМ" (Ривненская обл.), ГП "Регістр судноплавства України" (Киев) – средние предприятия, ПАО "Київстар" (Киев), ГП "Одеський морський торгівельний порт" (Одесская обл.) – большие предприятия;

в номинации «Сфера финансов, банковской и страховой деятельности»: ООО ФК "Еко-Дім" (Львовская обл.), "Захід-Резерв" (Ивано-Франсковская обл.) – малые предприятия, ПАО «Мотор-Банк» (Запорожская обл.) – средние предприятия, ПАО "ІНГ Банк Україна" (Киев), ПАО "Граве Україна" (Львовская обл.) – большие предприятия.