Капинвестиции Украины в первом квартале составили 26,06 млрд. грн.

В Украине по итогам января-марта 2011 года объем освоенных капитальных инвестиций составил 26 млрд. 063,9 млн. грн., в том числе инвестиций в основной капитал – 21 млрд. 294,9 млн. грн. (без НДС), или 87,5% от показателя января-марта 2010 года.

Об этом сообщается на сайте Государственного комитета статистики Украины.

Согласно сообщению, структура капитальных инвестиций по источникам финансирования в январе-марте 2011 года была следующей: средства государственного бюджета – 348,2 млн. грн., средства местных бюджетов – 158,9 млн. грн., собственные средства предприятий и организаций – 16 млрд. 371,4 млн. грн., кредиты банков и другие займы – 4 млрд. 181,9 млн. грн., средства иностранных инвесторов – 767,7 млн. грн., средства инвестиционных фондов — 422,9 млн. грн., средства населения на строительство собственных квартир – 751,9 млн. грн., средства населения на индивидуальное жилищное строительство – 2 млрд. 462 млн. грн., другие источники финансирования – 599 млн. грн.

Структура инвестиций в основной капитал по видам экономической деятельности (всего 24 млрд. 040,5 млн. грн. с НДС) в январе-марте 2011 года была такой: сельское хозяйство, охота, лесное хозяйство – 1 млрд. 250,7 млн. грн., рыболовство и выращивание рыбы – 3,6 млн. грн., добывающая промышленность – 2 млрд. 854,7 млн. грн., перерабатывающая промышленность – 6 млрд. 540,5 млн. грн., производство и распределение электроэнергии, газа и воды — 1 млрд. 071,7 млн. грн., строительство – 851,8 млн. грн., торговля; ремонт автомобилей, бытовых изделий и предметов личного пользования – 1 млрд. 718,4 млн. грн., деятельность отелей и ресторанов – 258,5 млн. грн., деятельность транспорта и связи – 3 млрд. 221,8 млн. грн., финансовая деятельность – 263 млн. грн., операции с недвижимостью, аренда, инжиниринг и предоставление услуг предпринимателям – 5 млрд. 260,3 млн. грн., государственное управление – 64,8 млн. грн., образование – 96,4 млн. грн., здравоохранение и предоставление социальной помощи – 145,3 млн. грн., предоставление коммунальных и индивидуальных услуг; деятельность в сфере культуры и спорта – 439 млн. грн.

В разрезе регионов лидерами по освоению капитальных инвестиций в январе-марте 2011 года стали Киев – 4 млрд. 324 млн. грн., Днепропетровская область – 2 млрд. 381,4 млн. грн., Донецкая область – 2 млрд. 276 млн. грн., Киевская область – 1 млрд. 820,1 млн. грн.

Справка УНИАН. В Украине по итогам 2010 года объем освоенных капитальных инвестиций составил 189 млрд. 060,6 млн. грн., в том числе инвестиций в основной капитал – 150 млрд. 666,5 млн. грн. (без НДС), или 99,4% от показателя 2009 года.