Реформирование «упрощенки» предусматривает отмену штрафов за неуплаченный единый взнос - ГНСУ

Законопроект о внесении изменений в Налоговый кодекс и другие законодательные акты относительно упрощенной системы налогообложения, учета и отчетности субъектов малого предпринимательства, зарегистрированный в Верховной Раде 16 мая 2011 года (№8521), предусматривает отмену штрафов за неуплаченный в 2010 году единый взнос.

Об этом сегодня во время пресс-конференции в УНИАН сообщил председатель Государственной налоговой службы Украины (ГНСУ) Виталий ЗАХАРЧЕНКО.

«Там, где были претензии по штрафам за 2010 год для тех, кто не уплатил единый социальный взнос, этот законопроект отменяет необходимость платить штрафные санкции по уплате единого взноса», - отметил В.ЗАХАРЧЕНКО.

Кроме того, по его словам, законопроект предусматривает освобождение от уплаты единого взноса пенсионеров: «Данным законопроектом эта норма (относительно уплаты соцвзноса пенсионерами – УНИАН) отменяется. И если налогоплательщики уже достигли пенсионного возраста и получают пенсию, то они не должны платить социальный взнос», - сказал В. ЗАХАРЧЕНКО.

По словам председателя ГНСУ, данные вопросы особенно беспокоили предпринимателей.