Минфин презентовал проект закона о реформировании "упрощенки"

Министерство финансов презентовало проект закона о внесении изменений в Налоговый кодекс и другие законодательные акты относительно упрощенной системы налогообложения, учета и отчетности субъектов малого предпринимательства.

Как отметил первый заместитель министра финансов Анатолий МЯРКОВСКИЙ сегодня во время пресс-конференции в УНИАН, законопроектом предлагается ввести дифференциацию налогоплательщиков-физлиц на три категории в зависимости от годового объема выручки, количества наемных работников и вида деятельности.

Предлагается внедрить фиксированную ставку единого налога: она будет привязана к размеру минимальной зарплаты. «Второе – это повышение граничного объема доходов, который определяется в размерах минимальной заработной платы. Если у нас раньше было максимум 500 тыс. грн., то для физлиц теперь увеличено до 2 млн. грн., а для юрлиц – с 1 до 5 млн. грн.», - отметил А.МЯРКОВСКИЙ.

Законопроект предусматривает возможность для физлиц регистрироваться плательщиками НДС, но в этом случае они должны вести упрощенный учет доходов и расходов.

«Кроме того, было отменено ограничение относить на расходы плательщика налога на прибыль расходы на приобретение товаров у физлиц - плательщиков единого налога… Но внедряется отчетность для юрлиц по контрагентам, с которыми у них есть отношения, с малым бизнесом», - сообщил первый заместитель министра финансов. Таким образом предполагается контролировать «упрощенцев» в вопросе не превышения ими граничного объема выручки, подчеркнул А.МЯРКОВСКИЙ.

Также предлагается отменить 50-процентную надбавку к фиксированной ставке налога, которая применяется за каждого наемного работника свыше установленного количества.

«Для тех, кто будет реализовывать собственную продукцию, ставка единого налога будет уменьшена в два раза», - говорит А.МЯРКОВСКИЙ.

Законопроектом отменяется ежегодное переоформление свидетельств плательщиков единого налога.

Физлица - плательщики налога по фиксированной ставке, согласно проекту закона, смогут предоставлять услуги исключительно физлицам или плательщикам единого налога.

«Мы предусматриваем, что он (закон – УНИАН) должен быть введен с 1 июля 2011 года. Будет переходной период для того, чтобы все органы власти смогли привести свои решения в соответствие с нормами того закона, который будет принят в окончательной редакции. Для физлиц, которые переходят с упрощенной системы налогообложения на общую, предусматривается переходной период до 1 января 2016 года, в котором ставка налога на доходы физлиц фактически составит 50% от действующей на сегодня – не 15%, а 7,5%», - отметил А.МЯРКОВСКИЙ.

Законопроект о реформировании «упрощенки» (№08521) зарегистрирован в парламенте 16 мая 2011 года.