Терехин: изменениями к закону о госзакупках создаются новые коррупционные схемы

Внесенные изменения в закон о государственных закупках создали дополнительные коррупционные схеме в этой сфере.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время брифинга заявил народный депутат из фракции "БЮТ-Батькивщина" Сергей ТЕРЕХИН.

«Государственные закупки стали засекреченной сферой деятельности правительства, поскольку две трети информации, которая сегодня должна публиковаться в открытой прессе, снята с такой публикации», - сказал он.

По его словам, если этот закон будет подписан Президентом, то обжаловать какие-либо незаконные тендерные процедуры будет невозможно.

Кроме того, по словам С.ТЕРЕХИНА, изменениями внедрена норма, которой предусмотрено, что если госзакупка превышает 10 млн. грн., то обязательно нужно страхование риска на поставку этих товаров в определенных страховых компаниях. «Я думаю, что к концу недели мы даже увидим перечень этих страховых компаний», - добавил депутат.

Как сообщал УНИАН, сегодня Верховная Рада Украины приняла Закон Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по вопросам государственных закупок». За данное решение проголосовал 231 из 391 народного депутата, зарегистрированных в сессионном зале.