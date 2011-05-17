Межбанк: торги по доллару закрылись котировками 7,9850/7,9950 грн./долл.

Сегодня на украинском межбанке торги по доллару США открылись котировками 7,9930/7,9995, к 12:00 сузился спрэд - 7,9940/7,9980. К закрытию торгов ценовые уровни снизились до 7,9850/7,9950 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2838/0,2842, к 12:00 цены понизились - 0,2837/0,2841. К закрытию торгов цены повысились до 0,2839/0,2842. В России курс доллар-рубль понизился, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 28,1375 (-0,0475).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,4130/1,4220.

Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 11,3220/11,3330, к 12:00 цены ушли вверх - 11,3255/11,3370. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH достигли уровня 11,3310/11,3510.