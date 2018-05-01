Стросс-Кан попал, или Скандал с изнасилованием "вовремя"

Самым ярким скандалом последних дней, который затмил конфликт на Ближнем Востоке, стал арест главы Международного валютного фонда Доминика Стросс-Кана.

Ему предъявлено обвинение из шести пунктов, основными из которых являются попытка изнасилования и незаконное лишение свободы. Первое тянет на 25 лет тюрьмы, а если докажут состоятельность всех шести, то 62-летнему главе МВФ грозит срок заключения свыше 70 лет.

Происшествие в отеле "Софитель" на Манхэттене, где Д.Стросс-Кан снимал номер за 3 тысячи долларов в сутки (как потом заявили в МВФ, за свой счет) вызывает больше вопросов, чем ответов. Описания событий того дня представляют главу Фонда в роли сексуального маньяка, он якобы запер 32-летнюю горничную в номере, применив к ней грубую силу, и принудил к физической близости. Затем ей удалось вырваться и сообщить о случившемся администратору гостиницы. Он и вызвал полицию. А тем временем «насильник» отправился в международный аэропорт имени Джона Кеннеди, где стражи порядка его арестовали перед вылетом в Париж. И хотя адвокаты Д.Стросс-Кана (он, кстати, не признает своей вины) утверждают, что их подзащитный не виновен, и вообще во время «инцидента» расплачивался за номер и отправился на встречу со своей дочерью, суд не выпустил главу МВФ из под стражи даже под залог в 1 млн. долл. Сейчас Д.Стросс-Кан дожидается суда в одиночной камере нью-йоркской тюрьмы Райкерс-Айленд. Вот в принципе и все, что касается уголовного дела. Вердикт вынесет суд. Осталось только отдать должное правовой культуре американцев. Она у них на высшем уровне – так оперативно сработать при этом в отношении личности мирового масштаба сможет не каждый. И заметьте, никакой коррупции...

Между тем, соотечественники Д.Стросс-Кана могут подлить масло в огонь. Французская писательница и журналистка Тристан Банон (ее мать один из лидеров Социалистической партии Франции) заявила, что готова подать в суд на главу МВФ за попытку изнасилования, которая имела место в 2002 году. По словам Т.Банон, политик пытался ее изнасиловать во время интервью.

Другими словами, почему не поверить в то, что именно этот воришка украл сейчас, если в прошлом у него такие прецеденты были…

И чем больше скандал набирает обороты, тем больше рождается домыслов о якобы заговоре в отношении главы МВФ. И они будут множиться, т.к. в этой истории самым важным выглядит временной момент для скандала, и он, увы, не останется незамеченным как в плане политики, так и экономики. Что касается первой, то, как известно, Д.Стросс-Кан считался фаворитом предстоящих в 2012 году президентских выборов во Франции. Он был главным кандидатом от Социалистической партии (ранее занимал должность министра финансов в правительстве страны). И, конечно, выдвинутые против него обвинения могут поставить крест на президентских амбициях Д.Стросс-Кана. Но, сговор на этой почве сомнителен. Президент Франции Николя Саркози сам является неординарной персоной, он как и Стросс-Кан любит и роскошь, и женщин. Да и в целом первые лица как европейских, так и заокеанских государств были уличены в этом. Яркими примерами тому являются и Кеннеди, и Клинтон, и Берслускони, и Путин. Список громаден…

Что касается экономики, то руководитель МВФ играл одну из главных ролей процесса стабилизации финансовой ситуации в еврозоне в послекризисный период. Случившееся с ним не может не сказаться на ситуации в регионе. Д. Стросс-Кан возглавил МВФ в 2007 году. По правилам (неофициальным) Фонда, призванного реагировать на угрозы дефолта на мировых рынках, его руководителем всегда становился европеец, а Всемирного банка (который создан в помощь беднейшим странам) - американец. Такой принцип, по мнению экспертов, полностью минимизирует заслуги развивающихся стран, экономические успехи которых в последнее время значительно превышают показатели признанных мировых лидеров.

Именно арест Д.Стросс-Кана активизировал прогнозы относительно пересмотра структуры Фонда. Глава МВФ в апреле т.г. заявил, что глобальный кризис требует «капитального ремонта» мирового финансового рынка. По мнению экспертов, таким образом он попытался акцентировать политическую роль МВФ.

«Кризис разрушил интеллектуальные основы мировой экономики, которыми мы руководствовались на протяжении четверти века. Теперь нам нужна глобализация нового рода, более справедливая глобализация, глобализация с человеческим лицом», сказал он. Другими словами, это намек на конец свободы рынка, и увеличение роли «человеческого» фактора.

Главной составляющей последнего является усиление позиций развивающихся стран. В последнее время именно они требовали для себя повышения квот, и Фонд не мог не реагировать на это. Похоже, что европейцам не удастся сохранить свое влияние на МВФ, с четом потери поста его главы.

В МВФ заявляют, что на работе Фонда арест Д.Стросс-Кана не отразится (кстати, в МВФ завили, что ситуация не повлияет на процедуру получения Украиной кредита. Он будет предоставлен только после проведеня пенсионной реформы и повышения цен на газ для населения), а обязанности управляющего директора временно будет исполнять его заместитель Джон Липски (он планирует уйти из Фонда по истечению срока полномочий (31 августа). Среди возможных кандидатов на высший пост в МВФ - министр финансов Сингапура Тарман Шанмугаратнам, бывший министр финансов ЮАР Тревор Мануэль, а также Кемаль Дервис, который возглавлял Министерство экономики Турции в период, когда стране была выделена помощь МВФ.

Вторую должность после главы занимает американец, два других заместителя сейчас — японец и египтянин. В прошлом году советником Д.Стросс-Кана был назначен Чжу Минь - китаец.

Остается развивающимся странам сконцентрировать усилия и определиться с сильной кандидатурой, которая сможет продвигать их интересы и перетянуть «финансовое одеяло» на свою сторону. В условиях угрозы прихода нового глобального кризиса им это сделать будет проще, чем в прежние спокойные времена. А это значит, что перекрой мирового финансового рынка не за горами.

Рецидив глобального кризиса вполне реален. Провокатором снова могут стать США. Госдолг страны достиг предельного уровня (по закону страны) - 14,294 трлн долл. Министр финансов США Тимоти Гайтнер уведомил об этом конгресс. Урезающие финансовые потоки меры по предотвращению дефолта уже принимаются. Но, как предупредил министр, даже с их учетом избежать экономического краха удастся до 2 августа, но не дольше.

О критическом состоянии экономики США уже не раз заявляли и в администрации Президента страны, и в ФРС. А фиаско Вашингтона, безусловно, отразится на мировом рынке, как это было в 2008 году. Крупнейшими кредиторами США являются Китай, Япония и Великобритания. Причем у первых двух на руках находятся американские облигации на сумму свыше 1 трлн долл. (у каждой).

Переговоры о сокращении долговых обязательств идут очень тяжело. Предвестником беды стал беспрецедентный пересмотр Standard & Poor`s долгосрочного прогноза по суверенным долгам США со "стабильного" на "негативный". И главное - публичное заявление МВФ о сомнениях в плане восстановления американской экономики. Оно было сделано впервые резко, ведь обычно в своих высказываниях о действиях Вашингтона Фонд особенно осторжничал, ведь Штаты являются крупнейшим акционером МВФ (в принципе, держателем).

Таким образом, мир стоит на пороге нового кризиса, что подтверждает финансовая отчетность из США и Европы. Глобальная финансовая система продемонстрировала свою несостоятельность. Необходимы перемены. Бенефиса с нетерпением ждут развивающиеся страны, которым сейчас и карты в руки. Но без финансовых гарантий переломить ситуацию им вряд ли удастся. А в этом деле одну из главных партий играет МВФ, в том числе и его руководитель. Именно поэтому скандал вокруг Д.Стросс-Кана если и беспочвенный, все равно имеет место быть…

P.S. И еще раз о Франции. В качестве послесловия стоит привести выдержку из книги Григория Чхартишвили (больше известен под псевдонимом Борис Акунин) «Кладбищенские истории»:

«...во Франции от возвышенного до игривого всего один centimetre, а от телесного верха до телесного низа и того меньше.

Соединение любви и смерти, оказывается, бывает и комичным - в жанре черного юмора.

Прекрасное бронзовое надгробье президента Франции Феликса Фора (1841 - 1899) у незнающего человека вызывает благоговение: государственный муж лежит в обнимку со знаменем республики. Oh Captain, my Captain! Voil une belle mort! И прочее. Однако у современников, осведомленных о том, что его превосходительство скончался в объятьях любовницы, эта аллегория должна была вызывать совсем иные ассоциации. Шутка со столетней бородой: "Президент Фор пал при исполнении обязанностей"...

И хотя история президента Фора намного более печальна, чем случай с Домиником Стросс-Каном, она лишний подтверждает, что не в гальском характере сторониться чувственных удовольствий, даже находясь на минном поле, которым собственно и является вся жизнь политика. Так что глава МВФ лишь продолжил «славную» традицию своих предшественников...

Нана Черная (УНИАН)