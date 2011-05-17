Россия готова предоставить Беларуси кредитную поддержку в сумме более 6 млрд. долл. – Лукашенко

Москва. Россия готова предоставить Беларуси кредитную поддержку в сумме более 6 млрд. долл.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента Беларуси, об этом заявил сегодня Президент Беларуси Александр ЛУКАШЕНКО принимая с докладом премьер-министра страны Михаила МЯСНИКОВИЧА.

«Я только что говорил с Президентом России Дмитрием Анатольевичем МЕДВЕДЕВЫМ. Он позвонил мне. У нас идут переговоры с Российской Федерацией о предоставлении стабилизационного кредита на поддержание курса белорусского рубля. По всем переговорам они готовы к тому, чтобы срочно, если это нужно, и не срочно, если это нам не нужно, отреагировать на это. И это примерно 3,1 млрд. долл., если мы, конечно, будем подписывать с ними соответствующее соглашение», - сказал А.ЛУКАШЕНКО.

По его словам, в настоящее время все уже практически сделано, и Беларусь может получить этот кредит.

Кроме того, А.ЛУКАШЕНКО отметил: «Примерно 3 млрд. долл. - это будущие продажи наших товаров. Нас готовы прокредитовать. Итого получается 6 с лишним млрд. долларов - этого достаточно в этом году не только для стабилизации, но и для того, чтобы иметь солидные золотовалютные резервы».

В тоже время, в пресс-службе Кремля УНИАН сообщили, что в ходе телефонного разговора главы государств обсудили «актуальные вопросы интеграционного сотрудничества в рамках Таможенного союза ЕврАзЭС и Единого экономического пространства России, Беларуси и Казахстана, а также обменялись мнениями по ключевым темам двусторонней повестки дня».