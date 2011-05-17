Новым главой Европейского центробанка может стать итальянец Марио Драги

Брюссель. Новым главой Европейского центробанка (ЕЦБ) может стать итальянец Марио ДРАГИ.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, сегодня Совет министров по экономическим и финансовым вопросам ЕС порекомендовал назначить его вместо Жан-Клода ТРИШЕ, чей мандат завершается 31 октября этого года.

Согласно установленной процедуре, предложение будет передано в Европейский Совет, который рассмотрит его после консультаций с Европарламентом и ЕЦБ. Предполагается, что решение может быть принято на заседании Европейского Совета 23-24 июня.

М.ДРАГИ, 63 года, с 29 декабря 2005 года – управляющий Банка Италии, а также член управляющего и главного советов ЕЦБ.

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