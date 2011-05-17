Парламент одобрил проект закона о расширении сети разрешительных центров

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении правительственный законопроект “О внесении изменений в Закон Украины “О разрешительной системе в сфере хозяйственной деятельности” относительно расширения сети разрешительных центров”.

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 254 из 354 народных депутатов Украины, зарегистрированных в сессионном зале.

Проектом закона предлагается внедрить нормативно-правовое основание для выдачи документов разрешительного характера по принципу организационного единства на областном уровне, а именно создание разрешительных центров областного уровня.

Кроме того, законопроектом предлагается ввести новую терминологию, в частности, «региональные разрешительные органы». Согласно документу, «региональные разрешительные органы — территориальные органы министерств и других центральных органов исполнительной власти в областях и Автономной Республике Крым, органы исполнительной власти Автономной Республики Крым, областные, Киевская и Севастопольская городские государственные администрации, их должностные лица, которые уполномочены, в соответствии с законом, от своего имени проводить или вовлекаться в проведение экспертизы и обследования объектов, на которые выдаются документы разрешительного характера, выдавать такие документы в пределах соответствующей административно-территориальной единицы».