Стросс-Кан в тюрьме под усиленным надзором

Находящийся в тюрьме глава Международного валютного фонда Доминик Стросс-Кан был помещен под усиленный надзор с целью предотвращения возможности самоубийства, сообщили во вторник вечером нью-йорские СМИ. Такое решение, как передает ИТАР-ТАСС, было принято надзирателем нью-йоркской тюрьмы Райкерс-Айленд после того, как обвиняемый в попытке изнасилования Д.Стросс-Кан прошел психологическое обследование.

Главу МВФ доставили в тюрьму после того, как в понедельник уголовный суд штата Нью-Йорк на Манхэттене отверг просьбу его адвокатов об освобождении под залог.

62-летний Д.Стросс-Кан был задержан в субботу в международном аэропорту имени Джона Кеннеди перед вылетом в Париж. После ареста он был доставлен в следственную тюрьму, где ему были предъявлены обвинения в сексуальном домогательстве, объектом которого стала 32-летняя горничная нью-йоркского отеля "Софитель". По ее словам, Д.Стросс-Кан пытался изнасиловать ее в номере гостиницы, где она убирала. Однако женщине удалось вырваться и вызвать полицию. Медики одной из больниц Нью-Йорка засвидетельствовали у пострадавшей незначительные травмы.

Между тем, становятся известны некоторые подробности о личности пострадавшей. Имя ее по-прежнему хранится в секрете. Однако известно, что она иммигрантка, приехавшая в США из Африки, а также то, что у нее имеется 15-ти летняя дочь.

Следующее судебное заседание по делу Д.Стросс-Кана назначено на 20 мая.