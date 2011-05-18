На торгах 18 мая возможно снижение курса доллара к основным конкурентам - эксперт

На торгах в среду, 18 мая, возможно некоторое снижение курса американской валюты к основным конкурентам. Так, по паре EUR/USD возможен рост к отметке 1.4300, по GBP/USD – пробитие уровня 1.6300, а по USD/CHF – снижение до показателя 0.8750, прогнозируют аналитики FOREX CLUB в Украине.

Как отмечают аналитики, сегодня участникам рынка стоит обратить внимание на новости из Великобритании. Публикация протокола последнего заседания Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии, вероятно, сильно повлияет на курс британской валюты. После благоприятных данных по инфляции, опубликованных во вторник, инвесторы будут склонны к трактовке различных формулировок текста в качестве намеков на увеличение процентной ставки, что может спровоцировать рост фунта стерлингов. Данные по английской безработице также будут находиться в центре внимания, и ожидания трейдеров будут повышены, что может поддержать фунт еще до релиза.

Помочь оценить перспективы доллара на ближайшее будущее может протокол заседания FOMC по денежно-кредитной политике, отмечают аналитики FOREX CLUB в Украине.