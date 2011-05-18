Объем социалки в госбюджете увеличат?

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ считает, что у правительства есть все возможности для увеличения в государственном бюджете статьи по социальным расходам.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на заседании Кабинета министров.

“У нас есть основания готовить изменения к бюджету в части увеличения расходов, в первую очередь, социальных, поскольку экономическое развитие такие основания дает”, - сказал Н.АЗАРОВ.

Он отметил, что результаты первого квартала свидетельствуют о закреплении тенденции роста экономики. Кроме того, Н.АЗАРОВ напомнил, что с 1 июля правительство планирует повысить должностные оклады в бюджетной сфере.

Как сообщал УНИАН, 11 мая КМУ принял решение о повышении должностного оклада работникам первого тарифного разряда. Вице-премьер-министр-министр социальной политики Сергей ТИГИПКО объяснил, что повышение должностных окладов состоится в несколько этапов. В частности, с 1 июля оклад будет повышен на 10 грн., с 1 сентября – на 16 грн., с 1 октября – на 19 грн., с 1 декабря – на 50 грн. «Практически этим решением мы поднимаем заработную плату для всех работников бюджетной сферы», - сказал С.ТИГИПКО. В целом, по словам вице-премьера, это решение даст возможность повысить зарплату бюджетникам в среднем на 12,6%.

Кроме того, по словам С.ТИГИПКО, этим решением уменьшается разница между окладом работников первого тарифного разряда и минимальной заработной платой в Украине.

Напомним также, ранее украинские профсоюзы всех регионов требовали от правительства увеличить зарплату «бюджетникам», предусмотреть средства для увеличения социальных стандартов в проекте Госбюджета на 2012 год, а также урегулировать вопрос с небольшой разницей в тарифных разрядах работников бюджетной сферы.