На межбанке торги по доллару США открылись понижением котировок – 7,9910/7,9970 грн./долл.

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись понижением котировок – 7,9910/7,9970 грн./долл., цены на российскую валюту выросли – 0,2849/0,2853 грн./рубль, котировки по евро-гривне ушли вверх – 11,4085/11,4165 грн./евро.

Об этом сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг». На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар продолжают расти – 1,4279/1,4281 долл./евро (вторник, 17 мая, - 1,4166/1,4168 долл./евро).

Во вторник, 17 мая, Национальный банк Украины вышел на рынок с интервенцией по валютной паре USD/UAH 7,9750/7,9850.