Программу реформирования налоговой и таможенной служб подготовят за неделю

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ поручил Министерству финансов в течение недели завершить подготовку программы реформирования налоговой и таможенной служб.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на заседании Кабинета министров.

Н.АЗАРОВ подчеркнул, что Президент Виктор ЯНУКОВИЧ еще в марте поручил в течение месяца подготовить такую программу, однако до сих пор она не вынесена на рассмотрение правительства.

«Срок заканчивается – программа на рассмотрение правительства не внесена, поэтому поручаю Министерству финансов с Государственной таможенной и налоговой службами в течение недели внести эту программу на рассмотрение правительства», - сказал Н.АЗАРОВ.

Он подчеркнул, что в результате реформирования таможенная и налоговая службы должны превратиться из «сугубо фискальных» в органы «защиты экономических интересов Украины».

«Главной функцией налоговой и таможенной служб должно стать не взимание налогов, а создание условий для уплаты субъектами всех налоговых обязательств», - сказал Н.АЗАРОВ.

При этом он подчеркнул, что программа реформирования должна учитывать опыт подобных реформ, проведенных в Грузии, Чехии и Эстонии.