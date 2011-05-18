Тигипко: В июне пенсионная реформа должна быть одобрена ВР

Вице-премьер-министр - министр социальной политики Украины Сергей ТИГИПКО заявляет, что окончательный вариант пенсионной реформы почти готов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня журналистам.

При этом С.ТИГИПКО не стал уточнять, какие именно изменения и дополнения планируется внести в ранее предложенную программу пенсионной реформы.

«Они (изменения) практически готовы, но суть я пока не буду разъяснять, поскольку эту суть пока не одобрил Кабинет министров», - сказал С.ТИГИПКО.

Он в очередной раз подчеркнул, что пенсионную реформу проводить необходимо и высказал надежду, что в июне она должна быть одобрена Верховной Радой.

Как сообщал УНИАН, 28 апреля С.ТИГИПКО заявлял, что презентация пенсионной реформы должна состояться на следующей неделе.

«Альтернативы проведению пенсионной реформы в Украине нет. Презентация пенсионной реформы должна состояться на следующей неделе. Это решение, которое стоит перед страной. Его необходимо принять в июне – не позже начала июля. В таком случае в конце июля - в начале августа можно надеяться на положительное решение МВФ о финансовой поддержке. Речь идет о двух траншах в 1,5 млрд. долларов», - отметил С.ТИГИПКО.

Он очертил основные положения проекта закона Украины «О мерах по законодательному обеспечению реформирования пенсионной системы».

«Мы ничего не изменяем для тех, кто уже находится на пенсии. Изменения будут вводиться постепенно. Пенсионный возраст будет увеличиваться на протяжении 10 лет по 6 месяцев в год, увеличение пенсионного возраста для мужчин-госслужащих до 62 лет будет вводиться с 2013 года по шесть месяцев на протяжении четырех лет, также на протяжении 10 лет запланировано увеличить выслугу лет для военных на пять лет, начиная с 2013 года. Запланировано установление максимального размера пенсии, установление 12 минимальных пенсий», – добавил вице-премьер-министр.

В соответствии с законопроектом, коэффициент замещения для госслужащих и военные будет составлять не 90%, а 80%, для минимальной пенсии минимальный стаж должен составлять не менее 15 лет, а пенсии будут вычислять по среднему уровню зарплаты не за последний год работы, а за три последних года.

С.ТИГИПКО также объяснил, что в случае принятия решения о повышении пенсионного возраста, люди смогут выходить на пенсию раньше, но с определенными финансовыми потерями.